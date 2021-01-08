Спиртное и одежду украл пскович из магазина на Рижском проспекте

18:18, 08 января 2021, ПАИ

В Пскове местный житель похитил спиртное и одежду из магазина на Рижском проспекте, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Кража произошла 7 января. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место происшествия и задержал мужчину, который пронёс через кассовый узел одежду и алкоголь, при этом не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.