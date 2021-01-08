Псковичам окажет продовольственную помощь новый благотворительный фонд

21:06, 08 января 2021, ПАИ

В Псковской области начал работать федеральный продовольственный благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь». Об этом ПАИ сообщили в соцзащите Псковской области.

Организация оказывает помощь семьям с детьми и одиноко проживающим пенсионерам. В данное время фонд оказывает помощь семьям с детьми.

Продолжается раздача сладких наборов. Пришли йогурты «Кампина», пюре и соусы «Хайнц». Сладкие наборы выдаются на количество детей до 18 лет, «Кампина» и «Хайнц» – на всех членов семьи в кг.

Если у вас доход на члена семьи ниже прожиточного минимума, большие расходы в данное время или трудная жизненная ситуация, пишите в личные сообщения группы (ссылка выше) либо подходите с паспортом и документами 8-9 января с 13:00 до 16:30 по адресу: г. Псков, ул. Советская, д.15а. Продовольственная помощь будет оказываться на регулярной основе.

Обращаем ваше внимание, что данная продуктовая помощь осуществляется негосударственным благотворительным фондом. Объём помощи зависит от возможностей фонда. Региональное отделение начало работу в конце 2020 года и сегодня активно работает в Пскове и Великих Луках и в близлежащих районах. Фонд будет расширять своё присутствие на территории области и планирует организовать свою работу во всех муниципальных образованиях. Органы и организации социальной защиты оказывают содействие фонду в информировании и получении населением области продуктовой помощи.