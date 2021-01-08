Вандалы в Великих Луках разломали новогодние придомовые украшения

21:40, 08 января 2021, ПАИ

Как сообщает в своём паблике великолукская телерадиокомпания, двор дома № 17/18 на улице Гражданской украшали новогодние инсталляции. Из снега были вылеплены Снеговик, Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Была украшена ёлка. Но в ночь с 6 на 7 января неизвестные лица разломали и разрушили всё, что было сделано заботливыми руками жителей домов.

«Уважаемые великолучане! Давайте будем добрее и уважительнее относиться к трудам и стараниям других. Жильцы дома очень переживают. Кроме того, в этот двор ходили играть дети со всего района», – обратились коллеги-журналисты к пользователям соцсети.



