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Общество

Более 30 сладких подарков вручили подшефному детскому дому псковские полицейские

Сладкие подарки от шефов в погонах. Фото пресс-служба УМВД России по Псковской области

 

В здании регионального УМВД России по Псковской области состоялось поздравление воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в лице директора Ольги Верхоглядовой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления.

Врио начальника Управления по работе с личным составом областного УМВД полковник внутренней службы Роман Курилов и начальник культурного центра УМВД майор внутренней службы Анна Абрамова попросили руководителя центра передать устные поздравления с новогодними и рождественскими праздниками как воспитателям, так и ребятам. Представители УМВД пожелали, чтобы в новом году обязательно сбылось загаданное, новых начинаний, больших успехов в учёбе и спорте, нескончаемой энергии и радости.

А чтобы маленькие мечты становились реальностью, директору подшефного детского учреждения полицейские вручили более 30 сладких подарков и денежный сертификат для организации спортивно-оздоровительных мероприятий от УМВД России по Псковской области.

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