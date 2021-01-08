Более 30 сладких подарков вручили подшефному детскому дому псковские полицейские

22:38, 08 января 2021, ПАИ

В здании регионального УМВД России по Псковской области состоялось поздравление воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в лице директора Ольги Верхоглядовой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления.

Врио начальника Управления по работе с личным составом областного УМВД полковник внутренней службы Роман Курилов и начальник культурного центра УМВД майор внутренней службы Анна Абрамова попросили руководителя центра передать устные поздравления с новогодними и рождественскими праздниками как воспитателям, так и ребятам. Представители УМВД пожелали, чтобы в новом году обязательно сбылось загаданное, новых начинаний, больших успехов в учёбе и спорте, нескончаемой энергии и радости.

А чтобы маленькие мечты становились реальностью, директору подшефного детского учреждения полицейские вручили более 30 сладких подарков и денежный сертификат для организации спортивно-оздоровительных мероприятий от УМВД России по Псковской области.