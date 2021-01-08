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Общество

В больницах Лондона нет мест для пациентов с коронавирусом. Мэр города объявил режим ЧС

Служба здравоохранения Лондона может не выдержать. Фото REUTERS/John Sibley

 

Правительство Лондона объявило режим чрезвычайной ситуации из-за очередной волны коронавируса. По официальным данным, в местных больницах нет свободных коек для тяжёлых пациентов. Все лечебные учреждения переполнены, сообщает Пятый канал.

«Мы на пороге кризиса. Каждый тридцатый житель Лондона болен COVID-19. Если мы не предпримем каких-либо мер в кратчайшие сроки, наша служба здравоохранения просто не выдержит. Смертей станет ещё больше», – написал мэр города Садик Хан в Twitter.

Чиновник умолял жителей Лондона не выходить на улицу без острой необходимости, соблюдать указания медиков, носить маски и перчатки. По словам Хана, число жертв коронавируса в городе «просто зашкаливает».

Объявление режима ЧС означает, что население отдельного региона или страны в целом в реальной опасности. В связи с крайне неблагоприятной обстановкой из-за COVID-19 мэрия Лондона также сделала экстренное заявление.

Согласно документу, накануне Садик Хан отправил письмо премьер-министру Великобритании с просьбой увеличить финансовую поддержку лондонцев, издать указ на высшем уровне о запрете посещения религиозных организаций, ввести обязательный масочный режим и ежедневно информировать о ситуации с вакцинами против коронавируса.

По данным оперативного штаба на 8 января, на территории Великобритании с начала пандемии зарегистрировано 2,89 миллиона случаев заболевания COVID-19. В результате осложнений скончалось 78 508 человек.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 52 618 пациентов. Показатель смертности за последние 24 часа побил все рекорды – 1 162 человека. Даже тотальный локдаун пока не помогает стабилизировать ситуацию с COVID-19.

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