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Общество

Десять улиц отремонтировано в Псковской области в честь 75-летия Победы

Скриншот со страницы Михаила Ведерникова в Instagram.

Привести в порядок улицы, которые носят имена героев Великой Отечественной войны или названы в честь Дня Победы, позволило одно из памятным мероприятий. О результатах проекта «Улица Победы» вспомнил в своём Instagram-аккаунте Михаил Ведерников.

Так, преобразились улицы в Пскове, Острове, Порхове, Опочке, Дедовичах, в Великолукском и Порховском районах.

 

Скриншот со страницы Михаила Ведерникова в Instagram.

 

Глава региона перечислил их:
– улица имени дважды Героя Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского в Пскове;
– улица имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского в Пскове;
– улица имени майора Рымара в Острове;
– улица имени партизана Сергея Орлова в Порхове;
– улица Аудрини (погибшая латышская деревня) в селе Полоное Порховского района;
– улица имени партизанки-разведчицы Раисы Гавриловой в Опочке;
– улица имени партизана Владимира Бундзена в Дедовичах;
– улица 9 Мая в деревне Лычево Великолукского района;
– улицы имени героев Советского Союза Ивана Боченкова и Елизаветы Чайкиной в деревне Поречье Великолукского района.

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