Десять улиц отремонтировано в Псковской области в честь 75-летия Победы

13:29, 09 января 2021, ПАИ

Привести в порядок улицы, которые носят имена героев Великой Отечественной войны или названы в честь Дня Победы, позволило одно из памятным мероприятий. О результатах проекта «Улица Победы» вспомнил в своём Instagram-аккаунте Михаил Ведерников.

Так, преобразились улицы в Пскове, Острове, Порхове, Опочке, Дедовичах, в Великолукском и Порховском районах.

Глава региона перечислил их:

– улица имени дважды Героя Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского в Пскове;

– улица имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского в Пскове;

– улица имени майора Рымара в Острове;

– улица имени партизана Сергея Орлова в Порхове;

– улица Аудрини (погибшая латышская деревня) в селе Полоное Порховского района;

– улица имени партизанки-разведчицы Раисы Гавриловой в Опочке;

– улица имени партизана Владимира Бундзена в Дедовичах;

– улица 9 Мая в деревне Лычево Великолукского района;

– улицы имени героев Советского Союза Ивана Боченкова и Елизаветы Чайкиной в деревне Поречье Великолукского района.