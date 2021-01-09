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20-летнего подозреваемого в краже спиртных напитков задержали в Великих Луках

В Великих Луках задержали гражданина, подозреваемого в краже, об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» 8 января получил информацию о том, что в магазине на улице Вокзальной сработала кнопка тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего молодого человека, который пронёс через кассовый узел спиртные напитки, не заплатив за них.

Подозреваемый передан сотрудникам полиции.

 

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