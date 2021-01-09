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Общество

Михаил Мишустин подписал распоряжение о размере нового прожиточного минимума

Фото с сайта pixabay.com.

Размер прожиточного минимума в России на 2021 год установлен сегодня. Он составит 11 653 рубля, о чём сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Правительства РФ.

Прожиточный минимум на душу населения будет равен 11 653 рублям. Для трудоспособного населения он составит 12 792 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.

В ведомстве подчеркнули, что с 2021 года прожиточный минимум утверждён сразу на год.

Изменения коснулись и схемы определения суммы. Если ранее она рассчитывалась на основе стоимости продуктов потребительской корзины, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.

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