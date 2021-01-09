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Общество

Спрос россиян на традиционную зимнюю одежду и обувь вырос в январе

Фото с сайта pixabay.com.

Россияне раскупают валенки и шубы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-ретейлер Wildberries.

В компании рассказали, что из-за снежной и холодной зимы в России выросла популярность валенок, галош и шуб.

«В первую неделю 2021 года (с 1 по 7 января) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи валенок и галош выросли в 1,6 раза в штуках, шуб в штуках - в 1,8 раза, платков и шали из пуха и шерсти - более чем в 2 раза», - передает онлайн-площадка.

Больше всего валенок приобрели жители Московской области. Предполагается, из-за того что провели выходных за городом.

Лидерами продаж стали также пуховые платки и шубы из искусственного меха.

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