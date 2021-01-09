Водоснабжение пропало в невельской деревне

12:27, 09 января 2021, ПАИ

В деревне Пугачиха Усть-Долысской волости Невельского района отсутствует водоснабжение. Об этом сегодня сообщила газета «Невельский вестник».

Причиной стала неисправность насоса водонапорной башни, рассказала Татьяна Муравейникова, глава сельского поселения «Усть-Долысская волость».

Сейчас ситуацию контролируют глава волости и руководство Невельских теплосетей. Проблема осложнена тем, что водитель крана находится на больничном и кран ищут в других организациях.

Во время ремонтных работ жители села смогут пользоваться питьевой водой из колодцев.