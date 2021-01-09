ФОТОФАКТ: Псковичи привыкают к одностороннему движению на Запсковье

14:48, 09 января 2021, ПАИ

Введённое в конце 2020 года одностороннее движение на улицах Волкова и Герцена до сих становится сюрпризом для псковичей.

Так, в редакцию ПАИ поступило фото от читателей с изображением «кирпича» на улице Герцена и комментарием «Одностороннее движение от Троицкого моста».

Напомним, схема движения на этом участке дороги изменилась. Теперь транспортные средства могут передвигаться по улице Герцена только от улицы Леона Поземского по направлению к улице Волкова. По улице Волкова можно проехать лишь от пересечения с улицей Герцена в сторону улицы Труда и далее.