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Общество

ФОТОФАКТ: Псковичи привыкают к одностороннему движению на Запсковье

Фото: ПАИ.

Введённое в конце 2020 года одностороннее движение на улицах Волкова и Герцена до сих становится сюрпризом для псковичей.

Так, в редакцию ПАИ поступило фото от читателей с изображением «кирпича» на улице Герцена и комментарием «Одностороннее движение от Троицкого моста».

Напомним, схема движения на этом участке дороги изменилась. Теперь транспортные средства могут передвигаться по улице Герцена только от улицы Леона Поземского по направлению к улице Волкова. По улице Волкова можно проехать лишь от пересечения с улицей Герцена в сторону улицы Труда и далее.

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