-19 градусов ожидают в Псковской области 10 января
Морозный день прогнозируют в регионе в воскресенье. Об этом сообщает Псковский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
Температура воздуха опустится ночью до -14…-19 градусов, днём – до -9…-14 градусов.
В Пскове 10 января столбик термометра задержится у отметки -15…-17 градусов ночью, -11…-13 – днём.
Погода в области и городе будет облачная, с прояснениями. Ветер обещают северных направлений, слабый.
Существенных осадков не предвидится. На дорогах местами гололедица.