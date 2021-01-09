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Общество

-19 градусов ожидают в Псковской области 10 января

Фото: ПАИ.

Морозный день прогнозируют в регионе в воскресенье. Об этом сообщает Псковский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Температура воздуха опустится ночью до -14…-19 градусов, днём – до -9…-14 градусов.

В Пскове 10 января столбик термометра задержится у отметки -15…-17 градусов ночью, -11…-13 – днём.

Погода в области и городе будет облачная, с прояснениями. Ветер обещают северных направлений, слабый.

Существенных осадков не предвидится. На дорогах местами гололедица.

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