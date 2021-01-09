Более 23 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 23 309 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
8 января в стране зафиксировано 470 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 23 680 человек.
Всего по состоянию на 9 января в России выявлено 3 379 103 случая заболевания коронавирусом, 2 754 809 человек выздоровело, 61 381 – умер. В Псковской области зарегистрирован 25 571 случай заражения коронавирусом, выздоровело 13 126 пациентов, умерло 105 человек.