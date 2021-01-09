Противопожарный рейд прошёл в Новосокольниках

19:15, 09 января 2021, ПАИ

9 января сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам провели профилактический рейд в Новосокольниках. Цель рейда – профилактика пожаров и гибели на них людей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники МЧС распространили памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы «Эксплуатация печного отопления», «Первая медицинская помощь на пожаре», «Правила использования пиротехники», «Эксплуатация газового оборудования».

Жителям Новосокольников напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, до них довели обстановку с пожарами на территории Новосокольнического района и основные причины пожаров в жилом секторе.

Противопожарный рейд прошёл с соблюдением всех санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил.