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Общество

Противопожарный рейд прошёл в Новосокольниках

9 января сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам провели профилактический рейд в Новосокольниках. Цель рейда – профилактика пожаров и гибели на них людей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники МЧС распространили памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы «Эксплуатация печного отопления», «Первая медицинская помощь на пожаре», «Правила использования пиротехники», «Эксплуатация газового оборудования».

Жителям  Новосокольников напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, до них довели обстановку с пожарами на территории Новосокольнического района и основные причины пожаров в жилом секторе.

Противопожарный рейд прошёл с соблюдением всех санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил.

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