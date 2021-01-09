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Общество

Королева Великобритании сделала прививку от COVID-19

Королеве Великобритании Елизавете II и её супругу, герцогу Эдинбургскому, сделали прививку от коронавируса. Об этом говорится в распространённом 9 января заявлении Букингемского дворца.

По словам пресс-секретаря монаршей семьи, супруги получили первые дозы вакцины от коронавируса. Каким именно препаратом вакцинировали монархов, не уточняется.

Вакцинация населения препаратом компании Pfizer стартовала в Великобритании 8 декабря. С 4 января в королевстве также стали применять вакцину AstraZeneca. Первыми прививают медицинских работников, лиц, проживающих в домах престарелых, и людей старше 80 лет. На данный момент первую из двух доз препарата получило порядка 1,5 млн человек.

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