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Общество

Сотрудники ГИБДД с 1 марта будут присутствовать при техосмотре автобусов

Сотрудники ГИБДД с 1 марта 2021 года будут присутствовать при проведении техосмотра автобусов. Изменения внесены постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил организации и проведения технического осмотра автобусов», подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в мае 2020 года.

Техосмотр автобусов (ТО) станут проводить аккредитованные операторы при участии сотрудника Госавтоинспекции по предварительной записи. Заявку на ТО водитель автобуса сможет подать любому оператору в любой пункт независимо от места регистрации транспортного средства. Обратиться можно по телефону или электронной почте.

По результатам техосмотра в единой автоматизированной информационной системе будет сформирована диагностическая карта, где сотрудник ГИБДД отметит соответствие или несоответствие автобуса требованиям безопасности.

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