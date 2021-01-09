0
18:01
Водоснабжение в деревне Пугачиха Невельского района восстановлено
17:45
Спрос россиян на традиционную зимнюю одежду и обувь вырос в январе
15:54
-19 градусов ожидают в Псковской области 10 января
15:17
Лия Ахеджакова госпитализирована
14:48
ФОТОФАКТ: Псковичи привыкают к одностороннему движению на Запсковье
14:15
Степанов день отмечают сегодня по народному календарю
13:29
Десять улиц отремонтировано в Псковской области в честь 75-летия Победы
Еще новости
Общество

Почти три тысячи псковичей заболели гриппом и ОРВИ на прошлой неделе

С 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 40,8 % и составила 45,73 на 10 тысяч населения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, зарегистрированы 2 863 новых случая заболеваний.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже порогового уровня среди населения в целом на 8,3 %.

Превышен эпидпорог в возрастных группах: 15 лет и старше – на 101,5 %, снижение по сравнению с предыдущей неделей на 36,2 %.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 21 % и составила 96,94 на 10 тысяч населения, зарегистрировано 2 039 случаев заболеваний.

Заболеваемость ОРВИ в Пскове выше порогового уровня среди населения в целом на 33,3 %.

За прошлую неделю число госпитализаций в Псковской области увеличилось на 78,5 %, госпитализировано 25 человек. Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 0,87 %.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Достаточно ли 10 дней новогодних каникул?
Проголосовать >>>

Водоснабжение в деревне Пугачиха Невельского района восстановлено
09 января 2021
Водоснабжение в деревне Пугачиха Невельского района восстановлено
Спрос россиян на традиционную зимнюю одежду и обувь вырос в январе
09 января 2021
Спрос россиян на традиционную зимнюю одежду и обувь вырос в январе
-19 градусов ожидают в Псковской области 10 января
09 января 2021
-19 градусов ожидают в Псковской области 10 января
Лия Ахеджакова госпитализирована
09 января 2021
Лия Ахеджакова госпитализирована
ФОТОФАКТ: Псковичи привыкают к одностороннему движению на Запсковье
09 января 2021
ФОТОФАКТ: Псковичи привыкают к одностороннему движению на Запсковье
Степанов день отмечают сегодня по народному календарю
09 января 2021
Степанов день отмечают сегодня по народному календарю
09 января 2021
Десять улиц отремонтировано в Псковской области в честь 75-летия Победы
Ещё одна смерть от коронавируса зафиксирована в Псковской области
09 января 2021
Ещё одна смерть от коронавируса зафиксирована в Псковской области

Идет загрузка...