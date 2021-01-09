Почти три тысячи псковичей заболели гриппом и ОРВИ на прошлой неделе

20:21, 09 января 2021, ПАИ

С 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 40,8 % и составила 45,73 на 10 тысяч населения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, зарегистрированы 2 863 новых случая заболеваний.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже порогового уровня среди населения в целом на 8,3 %.

Превышен эпидпорог в возрастных группах: 15 лет и старше – на 101,5 %, снижение по сравнению с предыдущей неделей на 36,2 %.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 21 % и составила 96,94 на 10 тысяч населения, зарегистрировано 2 039 случаев заболеваний.

Заболеваемость ОРВИ в Пскове выше порогового уровня среди населения в целом на 33,3 %.

За прошлую неделю число госпитализаций в Псковской области увеличилось на 78,5 %, госпитализировано 25 человек. Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 0,87 %.