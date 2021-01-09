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Общество

«Чудо рождественской ночи» смогут увидеть псковичи 10 января

10 января в 11:00 и 13:00 во Дворе Постникова в Пскове будет проходить культурно-образовательная программа «Чудо рождественской ночи», сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

В рамках мероприятия дети и взрослые узнают историю Рождества Иисуса Христа, как это событие изображалось на иконах, а также о том, как складывались рождественские традиции и почему принято украшать именно ёлку. В конце программы родителей и детей ждёт творческое задание.

Собираются группы по пять человек, только по предварительной записи по телефону (8 8112) 29-22-60.

Кроме того, в 11:30 и 13:30 проводится платная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» в главном здании музея (улица Некрасова, 7). Записаться можно по телефону (8 8112) 66-33-11.

Как подчеркнули в Псковском музее-заповеднике, заявок на культурные мероприятия поступает очень много, поэтому их решили продлить. Так, на программу «Чудо рождественской ночи» можно будет сходить и после новогодних праздников. Актуальную информацию можно посмотреть на сайте музея.

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