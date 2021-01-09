Более 64,2 млн человек в мире вылечились от коронавируса

21:03, 09 января 2021, ПАИ

По состоянию на 9 января в мире зарегистрированы 89 741 802 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 1 928 520 человек. Количество выздоровевших – 64 251 718.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 22 528 880. В этой стране от коронавируса умерло 379 117 человек, выздоровело – 13 266 598.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболели 3 379 103 человека, 2 754 809 пациентов выздоровели, 61 381 – умер. В Псковской области зарегистрирован 25 571 случай заражения коронавирусом, выздоровело 13 126 пациентов, умерло 105 человек.