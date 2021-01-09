Более 633 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
633 425 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 93,2 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 268 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 3 379 103 человека, 2 754 809 пациентов выздоровело, 61 381 – умер. В Псковской области зарегистрирован 25 571 случай заражения коронавирусом, выздоровело 13 126 пациентов, умерло 105 человек.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.