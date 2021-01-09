Пропавшего больше года назад 45-летнего мужчину ищут в Пскове

22:21, 09 января 2021, ПАИ

Пропавшего без вести 45-летнего жителя Пскова Алексея Никандрова разыскивают полицейские, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Алексей Никандров пропал в октябре 2019 года на территории Пскова. Рост разыскиваемого около 172-175 сантиметров, сам он худощавого телосложения. У пропавшего овальное лицо, тёмные волосы, карие глаза, нос прямой, губы тонкие.

Был одет в чёрную бейсболку, зимнюю чёрную куртку с красными полосками вдоль рукавов, рубашку, синие джинсы и тёмные кроссовки (размер обуви – 42).

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея Никандрова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.