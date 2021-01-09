Умер худрук Русского академического драмтеатра Михаил Рабинович

22:53, 09 января 2021, ПАИ

На 81-м году жизни в Уфе скончался художественный руководитель Русского академического драматического театра Михаил Рабинович. Об этом сообщила министр культуры Башкирии Амина Шафикова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Отпускать всегда тяжело... Большая утрата... дорогой Михаил Исакович – наставник, старший товарищ, друг... целая эпоха! Пусть земля вам будет пухом», – написала она.

Михаил Рабинович родился 23 августа 1940 года. С 1976 по 1983 год был режиссёром в Дагестанском русском драматическом театре, кроме того, с 1981 по 1983 год в этом же театре исполнял обязанности главного режиссёра. С 1984 года работал главным режиссёром Русского академического драматического театра в Уфе, а с 1998 года – его художественным руководителем.

В 2015 году Михаил Рабинович был удостоен государственной награды Башкирии – ордена Дружбы народов.