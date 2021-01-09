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Общество

2603 человека умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах

292 409 человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрированы 2 603 летальных исхода, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 9 января в Эстонии общее количество заболевших COVID-19 достигло 33 089, погибло 278 человек. В Латвии 48 952 человека были инфицированы коронавирусом, умерло 818 пациентов. В Белоруссии коронавирусом заразилось 210 368 человек, погибло – 1 507.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 89,7 млн человек, свыше 64,2 млн – выздоровело, более 1,9 млн – умерло. В России коронавирусом заболели 3 379 103 человека, 2 754 809 пациентов выздоровели, 61 381 – умер. В Псковской области зарегистрирован 25 571 случай заражения коронавирусом, выздоровело 13 126 пациентов, умерло 105 человек.

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