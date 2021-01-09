Пакистан остался без света

23:55, 09 января 2021, ПАИ

Масштабное отключение электроэнергии произошло в Пакистане, сообщает издание Dawn.

Страна с населением в более чем 200 миллионов человек осталась без света в 23:41 по местному времени (21:41 по московскому времени). В частности, электроэнергии нет в таких крупных городах как Карачи, Исламабад, Лахор, Мултан и Касур.

Причиной отключения электроэнергии в Пакистане стал сбой в системе распределения электроэнергии. Причина происшествия выясняется. В настоящий момент предпринимаются попытки запустить электростанцию Tarbela для восстановления электроснабжения.