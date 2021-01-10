У каждого пятого переболевшего коронавирусом выявляются психические расстройства

00:06, 10 января 2021, ПАИ

У каждого пятого переболевшего коронавирусом выявляются психические расстройства. Об этом рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.

«Ещё в начале пандемии мы начали фиксировать серьёзные изменения поведенческих реакций у пациентов с COVID-19. Но связывали это преимущественно со страхом перед неизвестной болезнью и нагнетающей обстановкой в обществе», – отметила врач.

По её словам, с течением времени, учитывая утяжеление клинических форм, медики всего мира начали диагностировать психопатии. «Был период, что мы связывали его с острой гипоксией и расценивали как гипоксическую энцефалопатию. Но поняли, что это не то, когда не нашли связи, как пациент с сатурацией 60 % может быть абсолютно адекватен и не иметь никаких изменений психики. При этом пациенты с сатурацией выше 92 % могут иметь серьёзные поведенческие нарушения», – отметила Анастасия Повторейко.

Впервые в литературе зафиксированы случаи психопатии в США, затем в Европе.

«У каждого пятого переболевшего коронавирусом выявляются психические расстройства, в том числе впервые диагностированные после заражения, выяснили учёные из Оксфордского университета. Исследование было опубликовано в журнале The Lancet Psychiatry», – рассказала псковский врач.

Чтобы разобраться в связи между COVID-19 и психическими заболеваниями, исследователи проанализировали более 70 млн электронных медицинских карт в США, в том числе более 62 тысяч случаев коронавируса, при которых не требовалась неотложная помощь или госпитализация.

Психические расстройства, выявленные в течение 14-90 дней после постановки диагноза COVID-19, встречались у 18,1 % пациентов. У 5,8 % они были выявлены впервые.

В число расстройств вошли шизофрения, бредовые расстройства, расстройства настроения, депрессии, апатии вплоть до полного отказа от лечения, кислородотерапии и, самое страшное, нежелание дальше жить.

«Сейчас несколько исследовательских групп изучают влияние вируса на мозг. В частности, установлено, что SARS-CoV-2 способен приводить к поражению нервной системы, воспалению мозга и бредовым состояниям. Однако как долго будут сохраняться симптомы психических расстройств, покажет лишь время», – заключила Анастасия Повторейко.