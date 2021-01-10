Стремительный рост цен на авиабилеты предсказывают в апреле

10:42, 10 января 2021, ПАИ

Ожидается, что в феврале-марте 2021 года цены на авиабилеты будут низкими, но с апреля они резко вырастут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта в области авиации, исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева.

По мнению эксперта, уровень цен на билеты сегодня не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, а значит, авиакомпании должны либо сокращать издержки, либо повышать стоимость перелётов.

«Нельзя просто так потерять пару сотен миллиардов рублей и сделать вид, что ничего страшного не произошло. Эти потери надо возвращать. Конечно, до тех пор, пока не начнутся банкротства российских авиакомпаний, предложение будет превышать спрос, и в феврале-марте (опять же, если не будет банкротств) мы можем увидеть низкие цены. Но с апреля будет рост, и полагаю, рост стремительный», – рассказал Олег Пантелеев.