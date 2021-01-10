Почтовые переводы и операции с наличными теперь проконтролирует Росфинмониторинг

18:13, 10 января 2021, ПАИ

С 10 января информация о почтовых переводах свыше 100 тыс. рублей и об операциях наличными более 600 тыс. рублей будет поступать в Росфинмониторинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта Moscow Digital School Дмитрия Кириллова.

Эксперт отмечает, что отныне проследят не только за почтовыми переводами свыше 100 тыс. рублей, но и за возвратом средств со счетов операторов связи на ту же сумму.

«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», - предположил Дмитрий Кириллов.

Операции наличными свыше 600 тыс. рублей не заблокируют, но информацию о них проанализируют. По прежним нормам снятие или зачисление наличных на счет организации на данную сумму подлежало обязательному контролю, если это не соответствовало характеру ее хозяйственной деятельности. С января оговорка снимается.