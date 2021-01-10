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Общество

Актриса Юлия Пересильд проводит новогодние каникулы в Пскове

Фото со страницы Юлии Пересильд в Instagram.

Известная актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд проводит выходные на родине. Об этом она сообщила сегодня на своей странице в Instagram.

Актриса выбирает активный досуг – катается на санках, лыжах, гуляет по Пскову. Не забывает и о встречах с друзьями.

«Псков. Дети… Собака... Друзья.. Новый 2021. Зима. Красота... Санки, лыжи, прогулки… Встречи. Долгая встреча нового года продолжается...» - поделилась Юлия Пересильд со своими подписчиками.

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