Актриса Юлия Пересильд проводит новогодние каникулы в Пскове

12:46, 10 января 2021, ПАИ

Известная актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд проводит выходные на родине. Об этом она сообщила сегодня на своей странице в Instagram.

Актриса выбирает активный досуг – катается на санках, лыжах, гуляет по Пскову. Не забывает и о встречах с друзьями.

«Псков. Дети… Собака... Друзья.. Новый 2021. Зима. Красота... Санки, лыжи, прогулки… Встречи. Долгая встреча нового года продолжается...» - поделилась Юлия Пересильд со своими подписчиками.