Рождественский мясоед начинается 10 января по народному календарю
День не был праздничным, но с него начинался период, когда в пищу употребляли мясо. Об этом пишет calend.ru.
На меню крестьянского стола влияла не только религия, но и обычай забивать скот в первые дни января.
Рождественский мясоед длился до Масленицы и становился временем свадеб.
10 января продолжались святочные гулянья. Кроме того, этот день называли домочадцевым. Работали и садились за стол всей семьёй. «Когда в семье лад, то и дело спорится, и достаток родится», — говорили раньше.
Если в этот день на скирдах ложился иней, предсказывали дождливое лето.