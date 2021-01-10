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Культура

Рождественский мясоед начинается 10 января по народному календарю

Фото с сайта pixabay.com.

 

День не был праздничным, но с него начинался период, когда в пищу употребляли мясо. Об этом пишет calend.ru.

На меню крестьянского стола влияла не только религия, но и обычай забивать скот в первые дни января.

Рождественский мясоед длился до Масленицы и становился временем свадеб.

10 января продолжались святочные гулянья. Кроме того, этот день называли домочадцевым. Работали и садились за стол всей семьёй. «Когда в семье лад, то и дело спорится, и достаток родится», — говорили раньше.

Если в этот день на скирдах ложился иней, предсказывали дождливое лето.

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