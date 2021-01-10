Росгвардия приглашает псковичей на службу во вневедомственной охране
В ведомстве открыты вакансии полицейского и полицейского-водителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном управлении Росгвардии.
Сотрудники требуются в Пскове, Великих Луках, Опочке, Пушкинских Горах, Дедовичах и в Порховском районе.
Вакансии предлагаются несудимым гражданам в возрасте до 35 лет. Соискатели должны обладать личными, деловыми качествами, физической подготовкой и состоянием здоровья, позволяющими выполнять служебные обязанности.
Кроме того, для трудоустройства необходимо водительское удостоверение категории «В». Предпочтение отдадут тем, кто отслужил в Вооружённых силах РФ.
Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством, сообщают в Росгвардии.
Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8 8112) 99-90-19, 59-25-32.