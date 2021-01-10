Росгвардия приглашает псковичей на службу во вневедомственной охране

14:57, 10 января 2021, ПАИ

В ведомстве открыты вакансии полицейского и полицейского-водителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном управлении Росгвардии.

Сотрудники требуются в Пскове, Великих Луках, Опочке, Пушкинских Горах, Дедовичах и в Порховском районе.

Вакансии предлагаются несудимым гражданам в возрасте до 35 лет. Соискатели должны обладать личными, деловыми качествами, физической подготовкой и состоянием здоровья, позволяющими выполнять служебные обязанности.

Кроме того, для трудоустройства необходимо водительское удостоверение категории «В». Предпочтение отдадут тем, кто отслужил в Вооружённых силах РФ.

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством, сообщают в Росгвардии.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8 8112) 99-90-19, 59-25-32.