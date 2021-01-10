130 предприятий Псковской области поддержаны нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство»
Gроект стал одним из ключевых инструментов поддержки бизнеса в условиях противодействия коронавирусу в 2020 году. Об этом рассказал Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
«Для помощи предпринимателям на 2020 г. были перераспределены средства, запланированные на 2021-2024 гг. Это значительно увеличило объём финансирования, но не помешало выполнить нацпроект одним из первых и на все 100%», - сообщил губернатор.
Предприятия региона смогли реструктурировать 52 микрозайма на общую сумму 119 млн рублей, а также получить новые кредиты на 411,5 млн рублей. По расчётам, это спасло от закрытия не менее 130 предприятий.
Ещё одним важным событием Михаил Ведерников считает открытие центра «Мой бизнес». Здесь псковские предприниматели получают консультации и финансовую господдержку в формате «одного окна».
Дополнительно глава региона поручил выделить 50 млн рублей Фонду гарантий. Предприятия смогли получить займы под 1-3% на закупку сырья, выплату зарплат сотрудников и оплату коммунальных услуг.
«В этом году планируем впервые реализовать два новых направления: прямую поддержку самозанятых и социально ориентированных МСП», - подытожил Михаил Ведерников.