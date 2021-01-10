0
18:14
Эксперты прогнозируют после праздников рост числа заболевших коронавирусом
18:13
Почтовые переводы и операции с наличными теперь проконтролирует Росфинмониторинг
17:55
Штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам ввели в России
17:34
Более 300 псковичей предупредили о запрете выхода на лёд на новогодних каникулах
17:05
130 предприятий Псковской области поддержаны нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство»
16:57
Роспотребнадзор опровергает слухи об очередном очаге коронавируса в Псковской области
15:32
«Показатель достаточно высокий» – Михаил Ведерников о числе выздоровевших после коронавируса псковичей
Еще новости
Общество

130 предприятий Псковской области поддержаны нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство»

Скриншот со страницы Михаила Ведерникова в Instagram.

Gроект стал одним из ключевых инструментов поддержки бизнеса в условиях противодействия коронавирусу в 2020 году. Об этом рассказал Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Для помощи предпринимателям на 2020 г. были перераспределены средства, запланированные на 2021-2024 гг. Это значительно увеличило объём финансирования, но не помешало выполнить нацпроект одним из первых и на все 100%», - сообщил губернатор.

Предприятия региона смогли реструктурировать 52 микрозайма на общую сумму 119 млн рублей, а также получить новые кредиты на 411,5 млн рублей. По расчётам, это спасло от закрытия не менее 130 предприятий.

Ещё одним важным событием Михаил Ведерников считает открытие центра «Мой бизнес». Здесь псковские предприниматели получают консультации и финансовую господдержку в формате «одного окна».

Дополнительно глава региона поручил выделить 50 млн рублей Фонду гарантий. Предприятия смогли получить займы под 1-3% на закупку сырья, выплату зарплат сотрудников и оплату коммунальных услуг.

«В этом году планируем впервые реализовать два новых направления: прямую поддержку самозанятых и социально ориентированных МСП», - подытожил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Достаточно ли 10 дней новогодних каникул?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
130 предприятий Псковской области поддержаны нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство» Роспотребнадзор опровергает слухи об очередном очаге коронавируса в Псковской области «Показатель достаточно высокий» – Михаил Ведерников о числе выздоровевших после коронавируса псковичей Более 200 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области Ещё у 239 псковичей подтвердился COVID-19 Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области Психолог и психиатр помогают псковичам справиться с психическими расстройствами на фоне COVID-19 У каждого пятого переболевшего коронавирусом выявляются психические расстройства 2603 человека умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах Более 633 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Эксперты прогнозируют после праздников рост числа заболевших коронавирусом
10 января 2021
Эксперты прогнозируют после праздников рост числа заболевших коронавирусом
Почтовые переводы и операции с наличными теперь проконтролирует Росфинмониторинг
10 января 2021
Почтовые переводы и операции с наличными теперь проконтролирует Росфинмониторинг
Штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам ввели в России
10 января 2021
Штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам ввели в России
Более 300 псковичей предупредили о запрете выхода на лёд на новогодних каникулах
10 января 2021
Более 300 псковичей предупредили о запрете выхода на лёд на новогодних каникулах
130 предприятий Псковской области поддержаны нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство»
10 января 2021
130 предприятий Псковской области поддержаны нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство»
Роспотребнадзор опровергает слухи об очередном очаге коронавируса в Псковской области
10 января 2021
Роспотребнадзор опровергает слухи об очередном очаге коронавируса в Псковской области
«Показатель достаточно высокий» – Михаил Ведерников о числе выздоровевших после коронавируса псковичей
10 января 2021
«Показатель достаточно высокий» – Михаил Ведерников о числе выздоровевших после коронавируса псковичей
Более 200 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области
10 января 2021
Более 200 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области

Идет загрузка...