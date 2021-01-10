Причиной трагедии в Великолукском районе могло стать неосторожное обращение с огнём

16:03, 10 января 2021, ПАИ



Фото: Главное управление МЧС по Псковской области



Фото: Главное управление МЧС по Псковской области



Фото: Главное управление МЧС по Псковской области





В результате пожара жилой дом в Великолукском районе выгорел полностью по всей площади. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Псковской области.

Общая площадь пожара составила 77 кв.м. На месте возгорания обнаружены тела пяти погибших.

Как сообщают в ведомстве, предполагаемой причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем.

Ранее ПАИ сообщало об обнаружении на месте трагедии пятого погибшего.