Причиной трагедии в Великолукском районе могло стать неосторожное обращение с огнём
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Фото: Главное управление МЧС по Псковской области
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Фото: Главное управление МЧС по Псковской области
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Фото: Главное управление МЧС по Псковской области
В результате пожара жилой дом в Великолукском районе выгорел полностью по всей площади. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Псковской области.
Общая площадь пожара составила 77 кв.м. На месте возгорания обнаружены тела пяти погибших.
Как сообщают в ведомстве, предполагаемой причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем.
Ранее ПАИ сообщало об обнаружении на месте трагедии пятого погибшего.