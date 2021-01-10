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Причиной трагедии в Великолукском районе могло стать неосторожное обращение с огнём

  • Фотографии с места пожара в деревне Ерёмкино
    Фото: Главное управление МЧС по Псковской области
  • Фотографии с места пожара в деревне Ерёмкино
    Фото: Главное управление МЧС по Псковской области
  • Фотографии с места пожара в деревне Ерёмкино
    Фото: Главное управление МЧС по Псковской области

В результате пожара жилой дом в Великолукском районе выгорел полностью по всей площади. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Псковской области.

Общая площадь пожара составила 77 кв.м. На месте возгорания обнаружены тела пяти погибших.

Как сообщают в ведомстве, предполагаемой причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем.

Ранее ПАИ сообщало об обнаружении на месте трагедии пятого погибшего.

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