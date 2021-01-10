Роспотребнадзор опровергает слухи об очередном очаге коронавируса в Псковской области
Очага коронавируса в Роспотребнадзоре Псковской области нет, сообщают в ведомстве. Комментарий опубликован в официальном Telegram-канале Псковской области.
Единичные случаи заражения носят «семейный» характер, говорится в сообщении.
«Никакого очага в Роспотребнадзоре Псковской области нет. Да, наши сотрудники постоянно выезжают на все действующие очаги, проводят эпидрасследования и обработку помещений. Есть и больные COVID-19 сотрудники – как, впрочем, уже в каждой организации и на каждом предприятии. Но единичные случаи заражения сотрудников в основном носят «семейный» характер – заразились от детей, родственников. Ни одного очага в структуре Роспотребнадзора не зафиксировано», - рассказали в Роспотребнадзоре.