0
18:14
Эксперты прогнозируют после праздников рост числа заболевших коронавирусом
18:13
Почтовые переводы и операции с наличными теперь проконтролирует Росфинмониторинг
17:55
Штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам ввели в России
17:34
Более 300 псковичей предупредили о запрете выхода на лёд на новогодних каникулах
17:05
130 предприятий Псковской области поддержаны нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство»
16:57
Роспотребнадзор опровергает слухи об очередном очаге коронавируса в Псковской области
15:32
«Показатель достаточно высокий» – Михаил Ведерников о числе выздоровевших после коронавируса псковичей
Еще новости
Общество

Роспотребнадзор опровергает слухи об очередном очаге коронавируса в Псковской области

Фото с сайта pixabay.com.

Очага коронавируса в Роспотребнадзоре Псковской области нет, сообщают в ведомстве. Комментарий опубликован в официальном Telegram-канале Псковской области.

Единичные случаи заражения носят «семейный» характер, говорится в сообщении.

«Никакого очага в Роспотребнадзоре Псковской области нет. Да, наши сотрудники  постоянно выезжают на все действующие очаги, проводят эпидрасследования и обработку помещений. Есть и больные COVID-19 сотрудники – как, впрочем, уже в каждой организации и на каждом предприятии. Но единичные случаи заражения сотрудников в основном носят «семейный» характер – заразились от детей, родственников. Ни одного очага в структуре Роспотребнадзора не зафиксировано», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Достаточно ли 10 дней новогодних каникул?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
130 предприятий Псковской области поддержаны нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство» Роспотребнадзор опровергает слухи об очередном очаге коронавируса в Псковской области «Показатель достаточно высокий» – Михаил Ведерников о числе выздоровевших после коронавируса псковичей Более 200 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области Ещё у 239 псковичей подтвердился COVID-19 Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области Психолог и психиатр помогают псковичам справиться с психическими расстройствами на фоне COVID-19 У каждого пятого переболевшего коронавирусом выявляются психические расстройства 2603 человека умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах Более 633 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Эксперты прогнозируют после праздников рост числа заболевших коронавирусом
10 января 2021
Эксперты прогнозируют после праздников рост числа заболевших коронавирусом
Почтовые переводы и операции с наличными теперь проконтролирует Росфинмониторинг
10 января 2021
Почтовые переводы и операции с наличными теперь проконтролирует Росфинмониторинг
Штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам ввели в России
10 января 2021
Штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам ввели в России
Более 300 псковичей предупредили о запрете выхода на лёд на новогодних каникулах
10 января 2021
Более 300 псковичей предупредили о запрете выхода на лёд на новогодних каникулах
130 предприятий Псковской области поддержаны нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство»
10 января 2021
130 предприятий Псковской области поддержаны нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство»
Роспотребнадзор опровергает слухи об очередном очаге коронавируса в Псковской области
10 января 2021
Роспотребнадзор опровергает слухи об очередном очаге коронавируса в Псковской области
«Показатель достаточно высокий» – Михаил Ведерников о числе выздоровевших после коронавируса псковичей
10 января 2021
«Показатель достаточно высокий» – Михаил Ведерников о числе выздоровевших после коронавируса псковичей
Более 200 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области
10 января 2021
Более 200 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области

Идет загрузка...