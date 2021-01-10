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Общество

Более 300 псковичей предупредили о запрете выхода на лёд на новогодних каникулах

 

312 человек были проинформированы сотрудниками МЧС с 1 по 9 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Большинство нарушителей было обнаружено на льду близ деревень Неёлово и Солоново.  Рыбаков знакомили с распоряжением о запрете выхода на лёд от 11 декабря 2020 года под подпись.

Патрулировали побережье и с привлечением катера на воздушной подушке «Стрелец». Псковский поисково-спасательный отряд рассказывал вышедшим на лёд об опасности.

В Пскове зафиксированы единичные случаи выхода на лёд. Ведомство предупреждает горожан – запрет ещё не снят, а неокрепшая поверхность водоемов ненадежна.

 

Напомним, в соответствии с Распоряжением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской области №34 от 11.12.2020  «О запрете выхода населения на лед Псковского, Тёплого и Чудского озер» организовано дежурство оперативных групп Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с представителями УГИБДД МВД России в Псковском районе.

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