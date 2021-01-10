Эксперты прогнозируют после праздников рост числа заболевших коронавирусом
После новогодних праздников число заразившихся коронавирусом в России может возрасти, считают эксперты, передает ТАСС со ссылкой на воскресный эфир телеканала «Москва-24».
«Мы увидим заболеваемость не только в Москве, но и по всей России. Также рост заболеваемости будет и в курортных городах, потому что люди не только оттуда увезли инфекцию, но и привезли ее туда. Но так как часть населения уже сформировала свой определенный иммунитет, то рост заболеваемости, надеюсь, будет не такой большой, взрывной», - в частности, отметил Евгений Тимаков, главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист.