Мастера маникюра завершили конкурс «Лучший по профессии» в Пскове

11:34, 28 ноября 2026, ПАИ

Финальное состязание в рамках конкурса «Лучший по профессии – 2026» завершили мастера маникюра. Об этом сообщил глава Пскова Станислав Стармолотов в своём канале на платформе MAX.



Фото: из канала главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX



Фото: из канала главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX



Фото: из канала главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX



Фото: из канала главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX



Фото: из канала главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX



Фото: из канала главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX



Фото: из канала главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX













​Эта номинация стала самой популярной и собрала вдвое больше заявок, чем остальные направления. Первый этап прошёл заочно: конкурсная комиссия отбирала участников «вслепую» по портфолио, без указания имён и мест работы. В финал вышли восемь мастеров – как сотрудники салонов красоты, так и самозанятые специалисты.

​В решающем этапе финалисты прошли тест из 20 вопросов и практическое задание: за два часа им требовалось выполнить комбинированный маникюр с покрытием гель-лаком – классическим красным на одной руке и френчем на другой. Жюри оценивало чистоту, точность и безопасность работ анонимно, проверяя только готовый результат на моделях.

​Победителей и призёров конкурса огласят 4 декабря на торжественном мероприятии.