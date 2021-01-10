Как выбрать хороший майонез на Старый Новый год

18:58, 10 января 2021, ПАИ

Официально новогодние каникулы подошли к концу, но есть праздник, которые россияне традиционно отмечают в середине января, – Старый Новый год. Конечно, столы уже не ломятся от угощения, но салаты большинство хозяек готовит. Как выбрать правильный маойонез, Псковскому агентству информации рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

«В качественном майонезе не должно быть большого количества пузырьков воздуха и комков. Крупинки в продукте могут свидетельствовать о неправильном хранении, и такой продукт лучше не употреблять в пищу. Если в нём образовалось большое количество пузырьков, а консистенция стала желеобразной – такой продукт лучше не использовать», – отмечают специалисты.

Что касается наиболее опасного дефекта майонеза, то это расслаивание эмульсии, в результате чего из массы выделяется масло. Такое возможно при резких перепадах температур хранения, несоблюдении температурного режима (например, если майонез заморозили) или в результате размножения в продукте микроорганизмов.