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Общество

Зоозащитники «Лесопилки» благодарят за финансовую помощь цветочную мастерскую «Palissade Псков»

«Новогодние праздники проходят, а мы не перестаём говорить спасибо нашим друзьям! Уже не первый год цветочная мастерская «Palissade Псков» устраивает предновогодние акции в пользу нашего приюта! И в этот раз эти талантливые цветочные феи прислали нам подарок – 7000 рублей. Мы благодарны за постоянную поддержку нашего приюта! Спасибо вам огромное, девочки! Вы несёте в этот мир не только красоту, но и добро», – написали в своём  Instagram-аккаунте сотрудники приюта.

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