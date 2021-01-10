Зоозащитники «Лесопилки» благодарят за финансовую помощь цветочную мастерскую «Palissade Псков»
«Новогодние праздники проходят, а мы не перестаём говорить спасибо нашим друзьям! Уже не первый год цветочная мастерская «Palissade Псков» устраивает предновогодние акции в пользу нашего приюта! И в этот раз эти талантливые цветочные феи прислали нам подарок – 7000 рублей. Мы благодарны за постоянную поддержку нашего приюта! Спасибо вам огромное, девочки! Вы несёте в этот мир не только красоту, но и добро», – написали в своём Instagram-аккаунте сотрудники приюта.