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Общество

Медики выявили в России первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса

Медики выявили в России первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса, передаёт РИА Новости со ссылкой на Анну Попову, главу Роспотребнадзора РФ. Вирус привёз россиянин, вернувшийся из Великобритании.

Всех прилетевших из Соединённого Королевства проверили на наличие нового вируса, и пока только у одного пассажира тест оказался положительным. Напомним, новый штамм коронавируса впервые выявили осенью 2020 года, однако пик его активности пришёлся на декабрь.

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