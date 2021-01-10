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Общество

Победительницей печорского конкурса «Рождественский ангел» стала 4-летняя жительница Себежа

Воспитанница Себежского детского сада «Теремок» Полина Боровик приняла участие в конкурсе «Рождественский ангел» и стала самой юной его участницей, рассказали Псковскому агентству информации в редакции газеты «Призыв».

Организаторами выступило печорское детское православное движение «Вестники».  На конкурс поступило 14 заявок и почти все участники – это ученики Печорской лингвистической гимназии. Возраст конкурсантов составил от четырех до четырнадцати лет.

«Самой юной участницей конкурса стала наша землячка, воспитанница детского сада из Себежа и ученица средней школы из города Пушкино Московской области, они единственные, кто не являются жителями Печор», - отметили в редакции.

Организаторы поблагодарили всех участников за творчество и доставленную радость, поздравили ребят с праздником Рождества Христова и подарили всем памятный диплом и сладкий подарок.

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