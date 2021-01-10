0
23:48
Зоозащитники «Лесопилки» благодарят за финансовую помощь цветочную мастерскую «Palissade Псков»
22:55
На YouTube-канале The Gdov состоялась премьера фильма об уроках патриотизма
22:18
В Старый Новый год к Земле приблизится астероид
21:50
Победительницей печорского конкурса «Рождественский ангел» стала четырёхлетняя жительница Себежа
21:20
Псковские спасатели рассказали, как правильно использовать огнетушитель дома
20:16
Псковский драмтеатр советует псковичам пересмотреть фильмы Чарли Чаплина
19:18
Четырёхлапый Лорд ищет себе тёплый дом и добрых хозяев
Еще новости
Общество

На YouTube-канале The Gdov состоялась премьера фильма об уроках патриотизма

На YouTube-канале The Gdov состоялась премьера фильма, посвящённого урокам патриотизма, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Гдовская заря». Проект реализуется в рамках Всероссийской недели патриотического воспитания.

«Удивительные исторические факты и невыдуманные истории человеческих судеб от директора Гдовского музея истории края Надежды Сингатулловой. Сегодня это солдатские письма, которые писали земляки с фронта родным и близким. Как жаль, что история одного человека закачивается... похоронкой. А долгожданная встреча так и не состоится», – прокомментировали фильм журналисты издания.


 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Достаточно ли 10 дней новогодних каникул?
Проголосовать >>>

Зоозащитники «Лесопилки» благодарят за финансовую помощь цветочную мастерскую «Palissade Псков»
10 января 2021
Зоозащитники «Лесопилки» благодарят за финансовую помощь цветочную мастерскую «Palissade Псков»
На YouTube-канале The Gdov состоялась премьера фильма об уроках патриотизма
10 января 2021
На YouTube-канале The Gdov состоялась премьера фильма об уроках патриотизма
В Старый Новый год к Земле приблизится астероид
10 января 2021
В Старый Новый год к Земле приблизится астероид
Победительницей печорского конкурса «Рождественский ангел» стала четырёхлетняя жительница Себежа
10 января 2021
Победительницей печорского конкурса «Рождественский ангел» стала четырёхлетняя жительница Себежа
Псковские спасатели рассказали, как правильно использовать огнетушитель дома
10 января 2021
Псковские спасатели рассказали, как правильно использовать огнетушитель дома
Псковский драмтеатр советует псковичам пересмотреть фильмы Чарли Чаплина
10 января 2021
Псковский драмтеатр советует псковичам пересмотреть фильмы Чарли Чаплина
Четырёхлапый Лорд ищет себе тёплый дом и добрых хозяев
10 января 2021
Четырёхлапый Лорд ищет себе тёплый дом и добрых хозяев
Как выбрать хороший майонез на Старый Новый год
10 января 2021
Как выбрать хороший майонез на Старый Новый год

Идет загрузка...