На YouTube-канале The Gdov состоялась премьера фильма об уроках патриотизма
На YouTube-канале The Gdov состоялась премьера фильма, посвящённого урокам патриотизма, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Гдовская заря». Проект реализуется в рамках Всероссийской недели патриотического воспитания.
«Удивительные исторические факты и невыдуманные истории человеческих судеб от директора Гдовского музея истории края Надежды Сингатулловой. Сегодня это солдатские письма, которые писали земляки с фронта родным и близким. Как жаль, что история одного человека закачивается... похоронкой. А долгожданная встреча так и не состоится», – прокомментировали фильм журналисты издания.