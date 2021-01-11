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Общество

Международный день «спасибо» празднуется 11 января

11 января можно без преувеличения назвать одной из самых вежливых дат в году — сегодня отмечается Международный день «спасибо» (International Thank You Day), сообщает calend.ru.

С каждым годом все больше стран и людей присоединяется к празднованию этого дня. Молодёжь участвует в конкурсах и флешмобах, на плакатах и открытках пишут «спасибо» на разных языках, обмениваются подарками, не забывая благодарить друг друга.

Неспроста во многих туристических путеводителях и наставлениях туристам часто указывается: слово «спасибо», произнесенное даже с акцентом на языке страны пребывания, повышает скорость, качество обслуживания и помогает наладить спокойный и приятный отдых.

Считается, что русское слово «спасибо» родилось в XVI веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог».

Интересно, что и корни английского аналога — Тhank you — также уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о том, что и русское «спасибо», и «спасибо», произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют чрезвычайно важное значение для культуры любого народа.

Известно, что староверы не используют слово «спасибо», они избегают его в своей речи, поскольку считают, что это слово родилось из словосочетания «спаси Бай». Бай — это имя одного из языческих богов.

Психологи уверены, что слова благодарности — это «устные поглаживания», которые способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы слова благодарности произносились от чистого сердца!

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