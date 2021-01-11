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Общество

Как подготовиться к первой рабочей неделе после праздников

Жителям России рассказали, как подготовиться к первой рабочей неделе после долгих новогодних праздников. Рекомендации озвучил бывший главный санитарный врач России, академик РАН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС.

По словам Геннадия Онищенко, перед началом рабочей недели россиянам необходимо выспаться. Также гражданам рекомендуется, как минимум в течение первой рабочей недели внимательно следить за состоянием своего здоровья – особенно это касается людей с гипертоническими заболеваниями.

Кроме того, россиянам не следует резко нагружать себя психологически и умственно, пытаться разом переделать накопившиеся дела.

Также Геннадий Онищенко рекомендовал жителям России вести нормальное питание и не забыть про маски, гигиену рук и социальную дистанцию, потому что с 11 января весь городской транспорт, особенно в крупных мегаполисах, будет перегружен. 

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