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Общество

МФЦ будут выдавать биометрические загранпаспорта и принимать оплату по QR-коду

В 2021 году в центрах государственных услуг россияне начнут получать биометрические загранпаспорта и проводить оплату по QR-коду. Об этом рассказал заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев, пишет газета «Известия».

Алексей Херсонцев отметил, что в настоящий момент эксперимент по оплате госпошлин по QR-коду идёт в Липецкой области. Однако по его словам ожидается, что в 2021 году эта система распространится на всю Россию.

«Суть «пилота» в том, что гражданин, приходя в центр «Мои документы», получает квитанцию с QR-кодом для оплаты. Далее с помощью мобильного приложения «Госуслуги» он его сканирует и вносит данные банковской карты, чтобы списались средства. Для нас важно, чтобы в центрах госуслуг была возможность заплатить, причем быстро и без бюрократизма, тем более что многие уже привыкли проводить моментальные трансакции с помощью карты или мобильного телефона», – пояснил замминистра.

Также Алексей Херсонцев добавил, что в 2021 году планируется выдавать биометрические загранпаспорта в МФЦ.

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