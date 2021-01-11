Предпринимателя оштрафовали за продажу алкоголя без документов в Усвятах

09:05, 11 января 2021, ПАИ

В Усвятах предпринимателя оштрафовали за продажу алкогольной продукции без документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Невельская межрайонная прокуратура установила, что в торговом павильоне реализовывалась спиртосодержащая продукция без товарно-сопроводительной документации, подтверждающей качество товара. Впоследствии алкоголь был изъят сотрудниками МО МВД России «Невельский», а межрайонный прокурор возбудил в отношении индивидуального предпринимателя дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ.

Арбитражный суд Псковской области назначил нарушителю административный штраф в размере 10 тысяч рублей с конфискацией спиртосодержащей продукции. Решение суда не вступило в законную силу.