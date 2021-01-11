71-летняя пенсионерка погибла при пожаре в Палкинском районе

09:12, 11 января 2021, ПАИ

В Палкинском районе при пожара погибла 71-летняя женщина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

10 января в 22:23 в деревне Рубцово Палкинского района в жилом доме сгорели кровля и веранда. На месте пожара обнаружили погибшую хозяйку. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем погибшей. Пожарным удалось спасти дом и две хозяйственные постройки.

В 00:06 в Пскове на Рижском проспекте в многоквартирном доме в шахте для электропроводки выгорели электропровода. Причиной стало короткое замыкание электропроводки.

В 01:06 в Порхове на улице Профсоюзная в жилом доме на кухне огнем поврежден потолок. Причиной стало неосторожное обращение с огнем при эксплуатации печи. Пожарным удалось спасти жилой дом.