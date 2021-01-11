В России вдвое вырос спрос на ипотеку для дорогого жилья

09:16, 11 января 2021, ПАИ

В России вырос интерес граждан к ипотеке в 2020 году. Больше всего желающие приобрести недвижимость рассматривали варианты новостроек бизнес-класса, пишет газета «Известия».

Так, за прошлый год количество продаж таких «квадратов» в Москве с привлечением кредитов увеличилось на 108 % по сравнению с 2019 годом, подсчитали аналитики Capital Group. В элитном и комфорт-классах количество ипотечных сделок выросло на 31 и 33 % соответственно.

В июне 2020 года доля покупок жилья бизнес-класса с привлечением кредита выросла в 1,8 раза по сравнению с маем. А пикового значение было зафиксировано в сентябре и октябре – тогда показатель увеличился сразу в 2,5 раза по сравнению с маем.

Эксперты полагают, что в первом полугодии 2021 этот тренд продолжит набирать обороты, пик роста доли ипотечных сделок в сегменте произойдет весной в преддверии завершения льготной ипотеки. Согласно прогнозу специалистов, в среднем стоимость одного квадратного метра в сегменте дорогого жилья в 2021 году может увеличиться примерно на 5-10 %.