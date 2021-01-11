Резкий рост цен на бензин в России спрогнозировали эксперты

09:54, 11 января 2021, ПАИ

В России может резко увеличиться оптовая цена на бензин, такое предположение сделали эксперты, пишет РИА Новости.

Цены могут вырасти из-за повышения стоимости нефти, которая выросла в начале текущего года почти на 10 процентов, до 56 долларов за баррель. По словам специалистов, на фоне слабого рубля, снижения экспортной пошлины из-за налогового маневра и роста акцизов экспорт бензина становится еще более привлекательным для нефтекомпаний.

За последние годы, как отметили эксперты, снижение зависимости внутренних цен от экспортной альтернативы происходило из-за демпфирующего механизма, когда государство частично компенсирует компаниям потери от продажи топлива в России. Но поскольку параметры демпфера корректировались еще в 2019 году, сейчас с учетом роста внешних котировок он демонстрирует отставание от реальных цен на рынке, и теперь нефтяники не получают компенсации, а сами должны платить в бюджет и нести убытки.

С декабря 2020 года топливо АИ-92 и АИ-95 подорожало в России на восемь процентов, до 48 тысяч рублей и 49 тысяч рублей за тонну соответственно.