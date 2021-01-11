386 человек предупреждено в Псковской области об опасности выхода на лед

10:06, 11 января 2021, ПАИ

С 1 по 10 января в Псковской области об опасности выхода на лед было предупреждено 386 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Управление также организовало профилактические выезды оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов, патрулирование на катере на воздушной подушке для информирования граждан о запрете выхода на лед и проведения разъяснительных бесед.

Сотрудники МЧС довели до водителей и пассажиров машин содержание распоряжения о запрете выхода на лед под роспись, проводили разъяснительную работу и предупреждали об опасности выхода на лед.

«Уважаемые граждане. В целях собственной безопасности не выходите на лед водоемов», - добавили в ведомстве.

В соответствии с распоряжением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской области № 34 от 11 декабря 2020 года «О запрете выхода населения на лед Псковского, Теплого и Чудского озер» организовано дежурство оперативных групп Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с представителями УГИБДД МВД России по Псковской области на временных постах, созданных в населенных пунктах Неёлово и Солоново Псковского района. Цель их работы – предупреждать об опасности выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер.