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Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале
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Общество

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале

В феврале россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества, пишет РИА Новости.

Рабочий день 22 февраля переносится на субботу, 20 февраля. В связи с этим россияне будут работать с 15 по 20 февраля, а затем отдыхать три дня. После этого граждан ожидает одна трехдневная рабочая неделя.

В Роструде ранее рассказали, что в 2021 году будет семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.

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